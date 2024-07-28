ABD'de nükleer bomba alarmı: Yıllar sonra rapor ortaya çıktı! Yanlışlıkla denize düşürmüşler

28 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:56

ABD'de yıllar önce yaşanan bir nükleer bomba olayı tekrar gündeme geldi. Florida'dan onlarca yıl önce uçurulan devasa bir bombanın Georgia kıyılarında suda bekletildiği tahmin ediliyor.

National Public Radio göre olay, 1958 yılında bir B-47 bombardıman uçağının Florida'daki Homestead Hava Üssü'nden 3 bin 600 kiloluk nükleer bombayla havalanıp, eğitim tatbikatı için başka bir bombardıman uçağıyla buluşmak üzere yola çıkmasıyla başladı.

NASIL OLDU?

Tatbikatın bir parçası olarak Rusya'ya saldırı simülasyonu yapılması planlanıyordu ve her şey yolunda gidiyordu; ta ki bir başka eğitim görevi sırasında bombayı taşıyan B-47'ye yanlışlıkla çarpana kadar…

Pilot, bunun üzerine bombayı Georgia'daki Tybee Adası açıklarında suya atmayı ve ardından yakınlardaki bir bataklığa acil iniş yapmayı tercih etti.

BBC'nin haberine göre, bombanın okyanusa atıldıktan sonra bile patlamamasının nedeninin bu tür bombaları patlatmak için gereken nükleer malzemenin, ihtiyaç duyulana kadar silahtan ayrı tutulması olabileceğini belirtiliyor.

BOMBAYI BULMAK İÇİN 2 HAFTA ZAMAN HARCANDI

Federal yetkililer, olaydan sonra bombayı bulmak için iki haftadan fazla zaman harcadı ancak sonunda bombanın geri döndürülemez olduğu belirlendi.

BOMBA PATLAMAK İÇİN TAMAMLANDI

Pilotun yazdığı makbuz, eğitim tatbikatından önce bombaya gerekli kapsülün eklenmediğini gösteriyor yani bombanın patlama riski çok yüksek değil. Ancak eski Savunma Bakan Yardımcısı WJ Howard gibi diğer federal yetkililer aksini iddia ediyor. Howard, bombanın "tamamlandığını" iddia ediyor.

Gizliliği kaldırılan bir raporda, "En iyi çabalarımıza rağmen, kazara bir nükleer patlama olasılığının hâlâ mevcut olduğu sonucuna vardık" ifadeleri yer aldı.

Günümüzde, bombanın deniz tabanında birkaç fitlik silt ile kaplı olduğu düşünülüyor, ancak içindeki patlayıcılar hala sağlamsa, çevre için büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenle federal yetkililer daha fazla kurtarma girişimi olmasına rağmen bombanın rahatsız edilmeden bırakılması gerektiğine karar verdi.

ATOM BOMBASI SU ALTINDA PATLAYABİLİR Mİ?

ABD, 1946 yılında Hawaii'nin güneybatısındaki Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bikini Atolü'nde, domuz ve farelerle dolu birkaç geminin altına asarak atom bombası denedi.

Su altında patlatıldıktan sonra, hayvanların neredeyse tamamı ya ilk patlamadan ya da sonrasında radyasyon zehirlenmesinden dolayı öldü. Bölge bugün bile hala radyasyona maruz kalmaktadır.

Howard başlangıçta bombanın patlamaya tamamlandığını iddia etse de 2001 yılında The Atlantic'e konuşan bir askeri sözcü aksini iddia etti.

Savannah Morning News'e göre bomba plütonyum tetikleyiciyle donatılıp patlatılsaydı, bir mil çapında bir patlama meydana gelirdi ve termal radyasyon bu mesafenin 10 katına ulaşırdı.

Bu şüphesiz yakın çevrede büyük bir kargaşaya yol açacaktı. Olumlu tarafı, Tybee Adası Florida sınırından 100 milden (kabaca iki saatlik sürüş) çok daha uzakta.