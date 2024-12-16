ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

16 Aralık 2024 22:04 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:10

ABD'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Polis saldırganı ölü ele geçirdi. İşte ayrıntılar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin​ eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var. Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı​ düzenlendi.

SALDIRGAN HENÜZ BİLİNMİYOR

Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi. Polis, "Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için" ifadelerini kullandı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

REVİZE EDİLDİ

Madison Polis Departmanı, saldırıdaki can kaybını 5’ten 2’ye, yaralı sayısını ise 5’ten 6’ya revize ederek, saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ifade etti. Polis, saldırganın okul öğrencilerinden olduğunu belirterek, okula yapılan baskında saldırganın ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor. ABD​'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.