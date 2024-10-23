ABD'de orman evinde katliam: 5 kişi öldürüldü, bir şüpheli gözaltında! 

23 Ekim 2024 07:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:38

Polis eve girer girmez 2'si yetişkin ve 3'ü genç olmak üzere 5 kişinin cesedini buldu. Bir başka genç de saldırıda ağır yaralandı.

ABD yine bir katliam haberiyle sarsıldı. Pazartesi sabahı Seattle'ın güneydoğusundaki ormanlık alanda bulunan bir evde beş kişi ölü bulunurken ve yetkililer bir genci tutukladı.

ŞÜPHELİYİ ŞERİF YAKALADI

Şerif ofisi sözcüsü Mike Mellis, Washington Fall City'de ateş açıldıktan sonra sabah 5 civarında birkaç kişinin 911'i aradığını söyledi.

Mellis, polisin olay yerine vardığında bir gencin yerini tespit edip gözaltına aldığını, yaralı bir diğerinin ise Seattle'daki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi. Her iki genç de evde yaşıyordu.

Polis eve girer girmez ikisi yetişkin ve üçü genç olmak üzere beş kişinin cesedini buldu .

CESETLERİN HEPSİ AYNI AİLEDEN

Bunların bir aileye mensup olduklarına dikkat çeken ancak akrabalık ilişkilerini açıklamayan Melis, "Cesetler bulununca buranın son derece önemli bir olay yeri olduğunu net bir şekilde anladık" dedi.

Mellis'e göre genç , King County Çocuk Gözaltı Merkezinde tutuluyor . Bölge savcılığı sözcüsü bir e-postada, gencin Salı veya Çarşamba günü ilk duruşma için mahkemeye çıkacağını söyledi. Bir komşu, KING-TV'ye evde bir çift ve beş çocuğunun yaşadığını söyledi. Olayın nedenleri araştırılıyor.