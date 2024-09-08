ABD'de otoyolda dehşet! Araçlara rastgele ateş açtı

08 Eylül 2024 08:03 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 08:04

ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı bir adam, otoyoldan geçenlere rastgele ateş açtı. Olayda en az 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kimliği belirlenen şüpheli eyalet genelinde aranıyor.

Son dakika | ABD'de lise saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | ABD'de lise saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ABD yeni bir silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı. TSİ 01.00 sıralarında ülkenin yarısını boydan boya geçen Interstate 75 Ana Otoyolu'nda adının Joseph Couch olduğu belirlenen bir adamın yoldan geçen araçlara rastgele ateş açması sonucu en az 2, silahlı saldırının neden olduğu trafik kazasında 3 olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

ŞİMDİLİK ÖLEN YOK

Eyaletteki polis sözcüsü Scotty Pennington, olay sonrası kaçan saldırganın yerini tespit etmek ve tutuklamak için Kentucky'de büyük bir polis operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Olay sonrası I-75 Otoyolu bir sonraki duyuruya kadar trafiğe kapatıldı.

Yerel haber istasyonu WYMT'nin Laurel County Şerif Ofisi'ne dayandırdığı haberine göre, yaralananlardan bazılarının durumu ağır 5 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının şüphelisi olarak gördükleri ve "silahlı ve tehlikeli" olarak nitelendirdikleri 32 yaşındaki Joseph Couch'un bulunması için çalışma başlattı.

"OTOYOLDAN UZAK DURUN"

Demokrat Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada eyalet sakinlerini saldırı bölgesinden uzak durmaya çağırdı ve "elimize geldikçe daha fazla ayrıntı sunacağız. Lütfen bir sonraki duyuruya kadar I-75'ten kaçının! Alternatif rotaları kullanın ve yaklaşmayın bile" dedi.