ABD'de parka silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinde bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı polis birimi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Lakewood ilçesindeki Harry Todd Parkı'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Gerçekleşen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi vurularak yaralandı. İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Fox 13 Seattle kanalının haberinde, yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV'ye açıklamasında, olay yerine vardıklarında "çok telaşlı bir sahne" ile karşılaştıklarını bildirdi.
Porche, ateş açıldığı esnada parkta 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi. Silahlı saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.