ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var

02 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 16:44

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde düzenlenen saldırının ardından Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh şehrinde de bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Polis, mekanın içinde bir tartışma yaşanması sonucu birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Açıklamada herhangi bir şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı belirtilmedi.

OHIO'DAKİ SALDIRIDA 1 ÖLÜ, 26 YARALI

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memurları olay yerine giderken, hastane personeli çok sayıda kişinin kurşunla yaralanmış halde acil servise geldiğini bildirdi.

Fox News'in haberine göre polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.

Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.