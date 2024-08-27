ABD'de peş peşe uçak kazaları! Soruşturma başlatıldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:34
Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde bulunan Knox bölgesinde küçük bir uçak yere çakıldı. Kazada pilot hayatını kaybetti. Bu kazadan yarım saat sonra yine aynı eyalette tek motorlu bir uçak daha düştü.
ABD'nin Nebraska eyaletinin Knox ve Wayne bölgelerinde peş peşe uçak kazaları meydana geldi. Knox'taki kazada "Rans S-19" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi. Olayda pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Knox'ta meydana gelen kazanın ardından aynı eyaletin Wayne bölgesinde de bir uçak kazası yaşandı. "Piper PA-28-140" tipi tek motorlu uçak düştü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hayatını kaybeden ya da yaralananlara ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) uzmanlar iki kazayı da soruşturmak üzere bölgeye intikal etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı