ABD'de propan tankı taşıyan kamyon havaya uçtu! Enkaz parçaları evlere sıçradı

İstanbul
ABD'nin Chicago şehrinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyon havaya uçtu. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralanırken, 4 ev hasar gördü.
ABD'nin Chicago şehrinde propan tankı taşıyan seyir halindeki bir kamyon havaya uçtu. Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi.
Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.