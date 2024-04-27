ABD’de Propan ve benzin yüklü tren raydan çıktı! Bölge alev topuna döndü

27 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:20

20 saniyelik gecikme olay olmuştu! Dünyanın en dakik trenine bu kez bir yılan ket vurdu

20 saniyelik gecikme olay olmuştu! Dünyanın en dakik trenine bu kez bir yılan ket vurdu

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönlü trafiğe kapatıldığını, otoyoldaki sürücülerin ise alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.