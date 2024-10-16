ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

16 Ekim 2024 20:40 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:03

ABD'nin başkenti Washington'da ABD donanmasına ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa bir süre sonra yere düştü. Ekipler arama kurtarma operasyonu başlatırken, mürettebattan haber alınamadığı belirtildi.

ABD'nin Washington​ eyaletinde ABD Donanması​'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.

ARAMA KURTARMA​ OPERASYONU BAŞLATILDI

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı.

MÜRETTEBATTAN HABER ALINAMIYOR

Açıklamada, “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.