Tgrt Haber
Haberler>Dünya>ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 20:40 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:03
ABD&#039;de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

ABD'nin başkenti Washington'da ABD donanmasına ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa bir süre sonra yere düştü. Ekipler arama kurtarma operasyonu başlatırken, mürettebattan haber alınamadığı belirtildi.

ABD'nin Washington​ eyaletinde ABD Donanması​'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü.

ARAMA KURTARMA​ OPERASYONU BAŞLATILDI

Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı.

ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor - 1. Resim

MÜRETTEBATTAN HABER ALINAMIYOR

Açıklamada, “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
abd donanmasıwashingtonarama kurtarma

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...