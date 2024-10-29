ABD'de seçim sandıklarını kundakladılar: Yüzlerce oy pusulası yandı

29 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:27

ABD'nin Washington ve Oregon eyaletlerinde seçim sandıkları kundaklandı. Yüzlerce oy pusulası yandı. Polis, bu eylemlerin peşinde kim olduğunun peşinde.

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde erken oy verme işlemleri sürüyor. Fakat bazı eyaletlerde çeşitli provokasyonlar yapılmaya başlandı. Washington ve Oregon eyaletlerinde sandıklara konulan yangın çıkarıcı cihazların patlatılması sonucu yüzlerce oy pusulası yandı.

SANDIKTAKİ YÜZLERCE OY PUSULASI YANDI

Oregon'a bağlı Portland şehrinde 2 sandığın ve Washington'a bağlı Vancouver şehrinde sandık kundaklandı. Açıklamada, Portland'daki sandıktaki alevlerin sandık içindeki bir yangın söndürme sistemi ve yakındaki bir güvenlik görevlisinin müdahalesi sayesinde hızla söndürüldüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Portland'da olay yerinden ayrılan "şüpheli bir araç" tespit edildiği ifade edilirken, sandıklarda bulunan cihazlardan elde edilen kanıtların yangınların bağlantılı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Portland'daki olayda yalnızca 3 oy pusulasının yandığı, ancak Vancouver'daki bir sandıkta yüzlerce oy pusulasının yandığı bildirildi.

Portland yardımcı polis şefi Amanda McMillan yaptığı açıklamada, "Bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tür eylemlerin hedefli ve kasıtlı olduğunu biliyoruz. Bu kasıtlı eylemin seçim sürecini etkilemesinden endişe duyuyoruz" dedi.

Öte yandan, 8 Ekim'de Vancouver'da benzer bir olay yaşanmış, ancak oy pusulaları zarar görmemişti.