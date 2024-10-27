ABD'de seçime günler kala Donald Trump'tan, Kamala Harris'e ağır salvolar: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacak!

27 Ekim 2024 12:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:33

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere günler kala Donald Trump, el artırdı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris için ''Beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacak'' dedi.

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump​, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde el artıran Trump, rakibi Kamala Harris​'i hedef tahtasına koydu. Trump, Harris'in, Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ve Çin​ Devlet Başkanı Xi Jinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

''BİZİ 3. DÜNYA SAVAŞI'NA SOKACAK''

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.

Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.

SON ANKETTE TRUMP VE HARRIS'İN OYLARI EŞİT

New York Times (NYT) ve Siena Koleji tarafından ülke genelinde yapılan anket, ülkede 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Trump ile Harris’in seçim yarışında başa baş gittiğini ortaya koydu.

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.