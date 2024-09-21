ABD'de seçmenler sandık başında: Erken oy verme işlemleri başladı

21 Eylül 2024 03:06 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 03:08

ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık seçimlerinde erken oy verme işlemleri başladı. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde seçmenler sandığa koştu.

ABD’de 5 Kasım’da başkanlık seçimleri için ülkenin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde seçmenler oy vermeye başladı. Seçim günü yoğunluğuna girmek istemeyen ve kararını veren seçmenler sandık başına giderek oyunu verdi.

ABD’de pek çok eyalette seçim gününden önce erken oy verme seçeneği sunuluyor. Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de erken oy kullanma işlemleri başlayacak.

ERKEN OY VERME TARTIŞILIYOR

Seçmenler arasında tartışmalı bir konu olan erken oy kullanma işlemi, uzmanlar tarafından ise seçim sonuçları açısından kritik önemde görülüyor. Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 2020 seçimlerinden bu yana Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylerken, Demokratlar ise uygulamaya yüzde 82’lik destek veriyor.