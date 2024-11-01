ABD'de şehrin ortasında silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

01 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:05

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinin şehir merkezinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Acil servis birimine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırı sonucu birden fazla kişi vuruldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ABD'nin Florida​ eyaletinin Orlando kentindeki şehir merkezinde silahlı saldırı​ ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis​ ekibi sevk edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda birden fazla kişinin vurulduğu bildirildi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yerel saatle 01:00'den hemen sonra acil çağrı merkezine yapılan ihbarda, şehir merkezinde silah sesleri duyulduğu ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

"KRİTİK BİR VAKA"

Orlando Polis Departmanı, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunarak olayı, "kritik bir vaka" diyerek nitelendirdi. Polis, "Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yürütüyoruz. Hala bilgi topluyor ve görgü tanıklarıyla görüşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yaralıların durumu ve saldırganın kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.