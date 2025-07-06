ABD'de sel felaketi büyüyor! En az 50 kişi öldü, kampa giden 24 çocuk kayıp

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketi, özellikle Kerr County bölgesini vurdu. Yetkililer, ölü sayısının en az 50'ye yükseldiğini, bunlardan 15'inin çocuk olduğunu açıkladı. Kerr County’de 43, Burnet County’de 3 ve Travis County’de en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerin arasında 15 çocuğun bulunduğu belirtildi. Kamp alanlarında mahsur kalanlar tahliye edildi. Sel sırasında Hristiyan yaz kampı Camp Mystic’te kalan 27 çocuktan hâlâ haber alınamıyor. Bölgede yaklaşık 850 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

NEHİR 45 DAKİKADA 8 METRE YÜKSELDİ

Felaket, Cuma sabahı gün doğumundan hemen önce ani bir şekilde etkisini gösterdi. Guadalupe Nehri sadece 45 dakikada 8 metre yükselerek evleri ve araçları önüne katıp sürükledi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kerr County'deki “ani sel acil durumunun” büyük ölçüde sona erdiğini bildirse de, bölgede kuvvetli yağış uyarısı yerel saatle 19.00’a kadar devam ediyor.

700 KIZ ÇOCUĞUNDAN 24'Ü KAYIP

Camp Mystic yaz kampında sel anında 700 kız çocuğu bulunuyordu. Yetkililer, çocukların bir kısmının kurtarıldığını ancak 24’ünün hâlâ kayıp olduğunu bildirdi. Yakındaki başka bir kamp olan Heart O’ the Hills’in ise kamp dönemleri arasında olduğu için boş olduğu öğrenildi. Ancak kampın ortak sahibi Jane Ragsdale selde hayatını kaybetti.

ARAMA-KURTARMA SEFERBERLİĞİ: 'HER BİRİNİ BULACAĞIZ'

Kerrville Belediye Müdürü Dalton Rice, bölgede binin üzerinde arama-kurtarma görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Helikopterler, dronlar, hatta ağaçlara tırmanarak kurtarılan kişilerle birlikte, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği bildirildi. “Ekipler, selin etkilediği her noktada. Nehir yatakları, menfezler, kayalık alanlar aranıyor” diyen Rice, zorlu koşullara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Teksas Valisi Greg Abbott, tüm kaynakların seferber edildiğini vurgulayarak, “Hepsini bulacağız” dedi. Vali Yardımcısı Dan Patrick ise bölgeye Bağımsızlık Günü tatili için gelen birçok kişinin çadırlarda, karavanlarda veya kiralık evlerde kalıyor olabileceğini belirtti. Bu durum, kayıp sayısını tam olarak belirlemeyi zorlaştırıyor.

UYGUN UYARI YAPILDI MI? YETKİLİLER ELEŞTİRİ ALTINDA

Felaketin gecenin ilerleyen saatlerinde, 4 Temmuz tatili sırasında gerçekleşmesi nedeniyle birçok kişi hazırlıksız yakalandı. Eyalet yetkilileri bölge için şiddetli yağmur ve ani sel riski uyarısında bulunsa da, tahliye kararlarının zamanlaması tartışılıyor. Texas Acil Durum Yönetimi Direktörü W. Nim Kidd, “Tahmin edilenin çok üzerinde yağış aldık” diyerek savunma yaptı.

HÜKÜMETTEN FEDERAL YARDIM SÖZÜ

Eski Başkan Donald Trump, federal hükümetin yerel yetkililerle koordinasyon içinde çalıştığını açıkladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Abbott, eyalet genelinde afet ilanının kapsamının genişletildiğini ve federal yardımların ulaştırılacağını duyurdu.

Bununla birlikte, NWS’e bağlı kurumlarda yapılan personel kesintilerinin erken uyarı sistemlerini zayıflattığı yönünde eleştiriler de gündemde.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Yaşanan felaket, bölge halkına 1987’de yine Guadalupe Nehri’nde meydana gelen ve 10 gencin hayatını kaybettiği seli hatırlattı. O dönemde de bir kilise kampı dönüşünde araçlar sele kapılmıştı.