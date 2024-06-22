ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

22 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:11

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Fordyce şehrinde silahlı bir kişi süpermarkette ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırganı yaralı olarak ele geçirirken, iki polis yaralandı.

Saldırganın ismi ya da saldırıyı neden düzenlediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Arkansas Valisi Sarah Sanders, olay hakkında şu açıklamada bulundu:

"Hızlı bir şekilde olaya müdahale eden güvenlik güçlerimize minnettarım, korkunç bir olay.''

SİLAHLI SALDIRILARIN EN GÖRÜLDÜĞÜ EYALET

Silahlı saldırı olaylarını inceleyen kuruluşlara göre Arkansas, eyaletler arasında en zayıf silah yasasına sahip ve silahlı saldırı oranının da en çok görüldüğü eyaletlerden.

Diğer yandan Amerikan Yüksek Mahkemesi, silah yasasına ilişkin yeni bir karara imza attı.

Bire karşı 8 oyla, aile içi şiddet suçu şüphelilerinin silah alamayacağına hükmedildi.