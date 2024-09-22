ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

22 Eylül 2024 13:20 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:27

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bulunan Birmingham şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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ABD'nin Alabama eyaletindeki Birmingham şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fitzgerald saldırının yerel saatle 23.00 sularında gerçekleştirildiğini 3 kişinin olay yerinde 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 21 kişi ise yaralandı.

Saldırgan ise henüz yakalanamadı. Polis Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi:

"Halkımıza saldıran her kimse onu ortaya çıkarmak, tespit etmek ve avlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.''

Öte yandan Silah Şiddeti Arşivi'ne göre, bu yıl ABD genelinde şu ana kadar 400'den fazla toplu silahlı saldırı gerçekleşti.