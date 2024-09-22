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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Eylül 2024 13:20 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:27
ABD&#039;de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bulunan Birmingham şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. 

ABD'nin Alabama eyaletindeki Birmingham şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fitzgerald saldırının yerel saatle 23.00 sularında gerçekleştirildiğini 3 kişinin olay yerinde 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 21 kişi ise yaralandı. 

Saldırgan ise henüz yakalanamadı. Polis Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi:

 "Halkımıza saldıran her kimse onu ortaya çıkarmak, tespit etmek ve avlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.''

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Öte yandan Silah Şiddeti Arşivi'ne göre, bu yıl ABD genelinde şu ana kadar 400'den fazla toplu silahlı saldırı gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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