ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Aracıyla kalabalığa ateş açan bir şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli arabasıyla kalabalığa mermi yağdırdı. Polis yetkilileri yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve çevre hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Polis ayrıca, arabanın içinden kalabalığa ateş açan şüphelinin saldırı sonrası olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.