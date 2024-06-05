ABD'de skandal! İsrail'i eleştiren dergi kapatıldı

05 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:00

ABD'de Columbia Üniversitesinde öğrencilerin editörlüğünde hazırlanan hukuk dergisi Columbia Law Review dergisinin editörleri, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisi Filistinli Rabea Eghbariah'ın kaleme aldığı ve İsrail'in Gazze'de soykırım yapmakla suçlandığı makalenin yayımlanmasını durdurmaları için derginin yönetim kurulu tarafından kendilerine baskı yapıldığını belirtti.

Editörlerin makeleyi yayımlaması üzerine ise Columbia Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan yönetim kurulu, derginin internet sitesini erişime kapattı.

Yönetim kurulunca derginin editörlerine gönderilen ve AP ile de paylaşılan mektupta, "Hukuki Bir Kavram Olarak Nekbe'ye Doğru" başlıklı makalenin "Law Review'da makaleler için olağan inceleme sürecinden geçmemesinden ve özellikle bazı editörlerin makalenin varlığından haberdar olmamasından dolayı endişe duydukları" belirtildi.

"ABD'DEKİ GENİŞ ÖLÇEKLİ OTORİTER BASKININ KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Mektupta, "Editörlerin makaleyi incelemesi ve Law Review dergisinin sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vermesi için derginin internet sitesini geçici olarak askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Derginin editörlerinden Sohum Pal, kurulun, derginin sitesini kapatma kararını "içerik endişesi" nedeniyle aldığını ve makalenin inceleme sürecinden geçmemesi fikrinin "yalan" olduğunu ifade etti.

Makalenin yazarı Eghbariah, konuya ilişkin mesajında, sitenin kapatılmasının "ABD'deki üniversite kampüslerinde görülen geniş ölçekli otoriter baskının küçük bir parçası" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'deki "The Harvard Law Review" adlı derginin de 24 Kasım 2023'te Eghbariah'tan talep ettiği, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'deki durumu ele alan makaleyi yayımlamama kararı aldığı açıklanmıştı.

ABD'DE BAŞLAYAN KAMPÜS GÖSTERİLERİ

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.