ABD'de suikast sonrası yeni anket: Trump’ın oyu yüzde 52’ye çıktı!

20 Temmuz 2024 00:19 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 00:20

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da vatandaşlara kime oy vereceklerini sordu. Ankete göre Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a üstünlüğünü artırdı.

BİDEN’IN OYU DÜŞTÜ

3 Temmuz'da yapılan ankette göre yüzde 50 oy alacağı tahmin edilen Trump, güncel ankette oy oranını yüzde 52'ye çıkardı. Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, mevcut ankette yüzde 47'ye düştü.

Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır takındı. Biden'ın seçimden çekilmesi ihtimalinde Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump'ın karşılaşması durumunda ise eski Başkan yine önde görülüyor.

TRUMP İÇİN YÜZDE 51 TAHMİNİ

Bu durumda Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Harris'in ise yüzde 48'ini alacağı tahmini yapılıyor.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.