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ABD'de uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TRT Haber
14 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:52
ABD&#039;de uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uçak düştü. Kazanın ardından 2 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alpine Bölgesi Şerif Departmanının Facebook hesabından yapılan açıklamada, uçak kazasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Luscombe 8" tipi tek motorlu uçağın California'nın kuzeyinde yer alan South Lake Tahoe bölgesinin yakınlarındaki dağlık alana düştüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucu 2 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

 

Kaynak: TRT Haber
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