ABD'de uçak otoparka çakıldı! Pilotun burnu bile kanamadı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde küçük bir uçak motor arızası sonrası ticari bir otoparka çakıldı. Tek kişilik uçaktaki pilot, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bir garip uçak kazası yaşandı. Kazada, tek motorlu uçağın bir otopark alanına çakıldığı bildirildi. Pilot, olayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

New York Post'un haberine göre, Phoenix İtfaiyesi, Deer Valley Havaalanı yakınlarındaki kazaya yerel saatle 11.00 sıralarında müdahalede bulundu. Yetkililer, uçağın ticari bir garaj yapısına çarptığını ve pilotun kendi imkanlarıyla uçaktan çıkabildiğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın "Senior Aero Sport" tipi olduğu ve pilotun motor arızası bildirdiği kaydedildi. Uçakta yalnızca pilotun bulunduğu öğrenildi.

UÇAĞIN BURUN KISMI ZEMİNE ÇAKILDI

Olay yerinden servis edilen fotoğraflarda, küçük uçağın burun kısmının enkazla çevrili olduğu ve toprak zemine sert bir şekilde çakıldığı görülüyor.

Kaza hakkında FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.