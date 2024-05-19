ABD'de üniversite mezuniyet töreni yakınlarında silahlı saldırı yapıldı!

19 May 2024 05:57 - Güncelleme : 19 May 2024 06:05

George Washington Üniversitesi mezuniyet töreni yakınlarında polis memurunun karıştığı silahlı saldırı gerçekleşti.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki George Washington Üniversitesi'nin mezuniyet töreni yakınlarında, ailelerin ve mezunların arasındaki olayda bir polis memurunun karıştığı silahlı saldırı, polis tarafından doğrulandı. Bölgedeki yollar yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle her iki yönde de kapatıldı.