ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var

01 Şubat 2025 04:13 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 04:22

ABD'nin Philadephia şehrinde iki kişiyi taşıyan tek motorlu bir uçak alışveriş merkezinin yakınına düştü. Kazada çok sayıda can kaybının olduğu belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden, başkent Washington'daki yolcu uçağı ile helikopterin çarpıştığı kazanın ardından bir uçak kazası haberi daha geldi.

ABD'nin Philadephia şehrinde, hava ambulansı olduğu belirtilen uçak, Northeast Philadelphia Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yerel saatle 18.30'da (2330GMT) düştü ve birden fazla yangına neden oldu.

Uçağın içinde 2 kişinin olduğu belirtilirken, bir alışveriş merkezinin otoparkına düştüğü ifade ediliyor.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Yerel FOX 29 muhabiri, Philadelphia Polis Departmanı’na dayandırdığı haberinde uçakta iki pilot, iki doktor, bir hasta ve bir aile üyesi olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta altı kişinin bulunduğunu belirterek medya haberlerini destekledi.

YANGINLAR ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını ve birçok aracın yandığını bildirdiğini aktardı. FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel kaynaklar, uçağı düştüğü noktada bulunanlar arasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Uçağın düşüş sebebi henüz bilinmiyor.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.