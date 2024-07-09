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ABD’de yolcu uçağında korku dolu anlar: Kalkış sırasında tekerleği koptu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 19:29 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:29
ABD’de yolcu uçağında korku dolu anlar: Kalkış sırasında tekerleği koptu!

ABD’de yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği koptu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD’de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu.

ÖLEN YARALANAN YOK!

ABD’de güvenlik incelemesine tabi tutulan Boeing’e ait yolcu uçakları bir kazaya daha karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, uçak seferini tamamlayarak Denver’e güvenli şekilde iniş yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat olduğu ifade edilerek, “Bu olaya neyin sebep olduğunu araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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