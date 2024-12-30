ABD'deki cezaevinde dehşet: Elleri kelepçeli siyahi mahkumu öldüresiye dövdüler!

30 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:07

ABD'nin New York şehrinde, 13 gardiyan ve bir hemşire, elleri kelepçeli siyahi mahkuma dehşeti yaşattı. Ölümüne dövülen mahkum 43 yaşındaki Robert Brooks, bir gün sonra hayatını kaybetti. Olaya karışan cezaevi görevlilerinin 3'ünün daha önce de benzer saldırılarla suçlandığı ortaya çıktı. New York Valisi Kathy Hochul, 13 gardiyan ve bir hemşirenin görevden alındığını açıkladı.

ABD​'nin New York​ şehrinde 13 gardiyan​ ve bir hemşire, revirde, elleri kelepçeli siyahi mahkum Robert Brooks'u öldüresiye darp​ etti. Cinayetin görüntüleri, görevlilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gardiyanların defalarca yüzüne ve kasığına vurduğu görüldü. Bir gardiyan ise 43 yaşındaki mahkumu, boğazından tutup muayene masasına fırlattı. Bir başka gardiyan da ayakkabılarıyla karnına vurdu.

Siyahi mahkum Brooks, ağır şekilde darp edildikten bir gün sonra ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, mahkumun, 'darp sonucu boğulma' nedeniyle öldüğü tespit edildi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Saldırgan gardiyanlardan 3'ünün daha önce de benzer saldırılarla suçlandığı ortaya çıktı. 13 gardiyan ve bir hemşire görevden alındı.

New York Başsavcısı Letitia James, Brooks’un ölümüyle ile ilgili bir soruşturma başlattı. Eyalet hapishane çalışanlarını temsil eden sendika, videoyu 'akıl almaz' olarak nitelendirdi.

''MAHKUMLAR, GARDİYANLARDAN KORKMADAN YAŞAYABİLMELİ''

Brooks ailesini temsil eden avukat Elizabeth Mazur, yaptığı açıklamada videoların "Brooks'a yapılan saldırının vahşetini" gözler önüne serdiğini ifade etti. Mazur, "Brooks yaşamayı hak ediyordu. O hapishanedeki tüm mahkumlar, hapishane gardiyanlarından korkmadan yaşayabilmeliler" dedi.

Öte yandan cezaevi departmanının verilerine göre, 43 yaşındaki Brooks, 2017'den beri birinci derece saldırı suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.