ABD'deki hortumda can kaybı artıyor
ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde hortum felaketi yaşandı. Texas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle binalar ve araçlar zarar gördü. Texas’ın Oklahoma sınırında gerçekleşen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu bildirilirken, Texas’ın Denton şehrinde yaralıların olduğu ve helikopterlerle hastanelere taşındıkları ifade edildi.
Texas'ın yanı sıra Arkansas eyaletinde de etkili olan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.
DÜĞÜNDE YARALANDILAR
Hortum nedeniyle Oklahama’da da hasar meydana gelirken, hortum esnasında düğüne katılanlardan bazı şahıslar yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.