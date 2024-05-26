ABD'deki hortumda can kaybı artıyor

26 May 2024 19:50 - Güncelleme : 26 May 2024 20:08

ABD ve Çin'de bir ilk! İki devletin savunma bakanları Singapur'da bir araya geliyor

ABD ve Çin'de bir ilk! İki devletin savunma bakanları Singapur'da bir araya geliyor

ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde hortum felaketi yaşandı. Texas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle binalar ve araçlar zarar gördü. Texas’ın Oklahoma sınırında gerçekleşen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu bildirilirken, Texas’ın Denton şehrinde yaralıların olduğu ve helikopterlerle hastanelere taşındıkları ifade edildi.

Texas'ın yanı sıra Arkansas eyaletinde de etkili olan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.

DÜĞÜNDE YARALANDILAR

Hortum nedeniyle Oklahama’da da hasar meydana gelirken, hortum esnasında düğüne katılanlardan bazı şahıslar yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.