ABD'deki kadınların Donald Trump öfkesi: Zehirli içeceklerle gözdağı videoları, 'Aqua Tofana' trend oldu

11 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:02

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından kadınları saran 'kürtaj yasağı' endişesi, korkunç bir akımın başlamasına neden oldu. Sosyal medyada ''Aqua Tofana'yı Yeniden Harika Yap'' (kısaltması MATGA) olan bir trend başladı. Bu akımda, 17. yüzyılda eşlerine kötü davranan kocalarını öldürmek için zehir satan bir İtalyan kadından esinlenen ABD'liler zehri bir içeceğe kattıkları anların videosunu çekmeye başladı.

ABD'deki seçim yarışı Donald Trump'ın, Kamala Harris'e karşı zaferiyle sonlandı. Trump'ın yeniden başkan olmasının öfkesini yaşayan bazı kadınlar, sosyal medyada ilginç bir akıma imza attı. ABD'li kadınların bazıları, sosyal medya platformu X'te ve TikTok'ta yayımladıkları ve milyonlarca izlenen görüntülerde, bir fincan içeceğe bilinmeyen bir madde katarken gülüyor.

Bu akımın Trump'ın 2. başkanlığında kürtaj haklarıyla ilgili korkularına dair bir cevap olarak yaptıklarını belirten kadınlar, bu akımı "Aqua Tofana'yı Yeniden Harika Yap" veya kısaltması olan "MATGA" olarak nitelendiriyor. MATGA ise Donald Trump'ın MAGA (Amerika'yı Tekrar Harika Yap) kampanya sloganına ve 17. yüzyılda eşlerine kötü davranan kocaları öldürmek için zehir satan bir İtalyan kadın olan Tofana'ya gönderme olarak kabul ediliyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN 'ZEHİR' VİDEOLARI

Tofana'nın zehirli içeceğine verilen 'Aqua Tofana' ismiyle sosyal medyada birçok paylaşım yapan kadınların videosu sosyal medyada giderek yayılıyor. Üstelik bu videolar milyonlarca kez izlenmenin yanı sıra bir o kadar beğeni de alıyor.

Sosyal medyada video paylaşan kadınların bir kısmı Aqua Tofana'dan özel olarak bahsetmiyor, bunun yerine 'zehir halkaları' olarak adlandırılan ölümcül dozda toksin bulundurduğu varsayılan gizli bir bölme bulunan giyilebilir süs eşyalarını sergiliyor.

Bir videoda ise ''Amerikalı kadınlara tavsiyem'' yazısı yer alıyor. Bir başka videoda, ''Bunu onlar istedi'' yazıyor ve bir kadın yüzüğünde zehir taşıdığını ima eden hareketlerde bulunuyor.

Bu videoların açık bir şekilde tehditkar oluşu ve bir cinayet planı olmasına dair sosyal medyada tepki gösterenler de var. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Bu videoların sana karşı kullanılabileceğini biliyorsun değil mi? İnternet bir sonsuzluk ve 1600'ler zehir tespitinde 2024'teki gelişmelerden çok farklıydı.'' diyerek bu videoları yayanları uyardı.

DONALD TRUMP'TAN EYALETLERE 'KÜRTAJ' YETKİSİ

Donald Trump ilk başkanlık döneminde federal düzeyde kürtaj haklarını güvence altına alan Roe v. Wade kararını bozan muhafazakar ABD Yüksek Mahkemesi için yolunu açmaya yardımcı oldu. Eyaletler artık kendi kürtaj yasalarını belirleme yetkisine sahip.

17. YÜZYILDA ZEHİR SATAN TOFANA KİMDİR?

Tofana, 17. yüzyılda eşlerine kötü davranan kocalarını öldürmek için zehir satan bir İtalyan bir kadındı. Bu suç yüzünden 600'den fazla adam hayatını kaybetmişti.

New York Post'un haberine göre, Tofana'nın imza içeceği, "Aqua Tofana" olarak bilinen ölümcül bileşenlerin bir karışımıydı. Bu karışım o kadar etkiliydi ki, bugün birçok kişi tarafından tüm zamanların en üretken seri katillerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ölümden sonra tamamen fark edilemediğine inanılan zehir, genellikle sıradan kozmetik şişelerinde saklanıyordu. Bu sayede, öldürülmek üzere olan bir eş her şeyden habersiz oluyordu.