ABD'deki okul baskınından şok görüntü! Elinde kahve bardağı ile yaralıların görüntülerini çekti

ABD'de 2 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı da saldırganın şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıktı. Okul bahçesinden gelen bir görüntü ise sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.

ABD'de yer alan Florida Eyalet Üniversitesi'nin Tallahassee kentindeki kampüsüne dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLER ÖĞRENCİ DEĞİL

Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin öğrenci olmadığını bildirdi. Yetkililer, yaralanan 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

TRUMP'TAN 'KORKUNÇ' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek "Böyle şeylerin olması korkunç." dedi.

SİLAH SESİNİ DUYAN YA KATEDRALE YA DA KÜTÜPHANEYE KOŞTU

Polis, düzenlenen saldırıya yerel saatle 12.00 civarında müdahale etmişti. ABD basınında çıkan haberlerde saldırganın öğrenciler ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir binaya girerek rastgele ateş açtığını belirtilirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde ise onlarca polisin okul bahçesindeki kampüste koşuşturduğu görüldü.

Kampüste silahlı bir saldırgan olduğunu öğrenen öğrenciler okulun kütüphanesine saklanıp sıralardan kapıların arkasına barikatlar kurarken yoldan geçen ve silah seslerini duyan vatandaşlar ise üniversitenin hemen karşısındaki St. Thomas More katedraline sığındılar.

BİR ELİNDE KAHVE BARDAĞI DİĞER ELİNDE TELEFON

Dün gece okul bahçesinden internet ortamına çok sayıda görüntü servis edildi. Ancak içlerinden birisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük öfkeye neden olan görüntüde, saldırıda yaralanan genç bir kadının yol kenarındaki çimenlerin üzerinde kanlar içinde yattığı görünüyor.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden bir öğrenci ise yaralı kadının yanından duyarsızca geçip, elindeki buzlu kahvesini yudumlarken onun görüntülerini çekti.

SOSYAL MEDYAYI ÇALKALADI

Kanlar içindeki kadının hayatta olup olmadığını bile kontrol etmeyen ve ona yardım etmek için parmağını bile kıpırdatmayan öğrenci sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Kullanıcılardan biri 'Bunu her kim çektiyse hapse girmeli' derken, diğerleri bunun Z kuşağına yönelik bir durum olduğunu ileri sürerek onların şiddete ve diğer travmalara karşı duyarsızlaştığını söyledi.

Bazıları ise insanların saldırgandan çok videoyu çeken öğrenciye sinirlenmesine tepkiliydi. Kullanıcılardan biri videonun altına yaptığı yorumda, "İnsanların neden bu kadar kızgın olduğunu anlamıyorum. Öğrenciler buna duyarsız çünkü bu artık çok sık oluyor. Belki de öfkenizi sürekli olarak bize silahların o kadar da büyük bir tehlike olmadığını söyleyen insanlara odaklamayı denemelisiniz"

DURUMU İYİ

Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde bir polis memurunun yerde yatan yaralı kadına yardım ettiği görüldü. Yerel medya yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Aynı üniversite, 2015 yılında da benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Olayda üç kişi yaralanmış, saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

