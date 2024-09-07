ABD’deki okul saldırısında yeni gelişme: 14 yaşındaki saldırganın babası tutuklandı

07 Eylül 2024 05:07 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 05:15

ABD’de 14 yaşındaki Colt Gray, bir liseye düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmüş ve 9 kişiyi yaralamıştı. Çocuğun babası, oğlunun silah bulundurmasına izin verme suçlamasıyla tutuklandı. 14 yaşındaki Gray'in de ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği söylendi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde 4 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atlanta yakınlarındaki Winder kentinde bulunan Apalachee Lisesi’nde 4 kişiyi öldürmek ve 9 kişiyi yaralamakla suçlanan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası 54 yaşındaki Colin Gray'in oğlunun silah bulundurmasına izin verdiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

SİLAHI HEDİYE ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Georgia Soruşturma Bürosu Direktörü Chris Hosey baba Colin Gray'in “ölüme sebebiyet verme” ve “kasıtsız adam öldürme” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Suçlamalar doğrudan oğlunun eylemleri ve silah bulundurmasına izin vermesiyle bağlantılı" ifadelerini kullandı. Hosey, yetkililerin Colin Gray'in saldırıda kullanılan silahı Aralık 2023'te oğluna hediye olarak alıp almadığının araştırıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder kentindeki Apalachee Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti. 14 yaşındaki Colt Gray olay yerinde şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

Olayda kullanılan silahın baba Colin Gray tarafından Aralık 2023'te oğluna "tatil hediyesi" olarak satın alındığı iddia edilmişti. Öte yandan, yetkililerin Gray ve ailesiyle internet üzerinden yapılan okul saldırısı tehditlerini araştırmak üzere daha önce temasa geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATABİLİR

Son olarak hakim karşısına çıkan 14 yaşındaki Gray, mahkemedeki ilk duruşmasında suçlu ya da suçsuz olduğu yönünde beyanatta bulunmamıştı. Barrow İlçesi Yüksek Mahkemesi Yargıcı Currie Mingledorff Gray'e 4 cinayetle suçlandığını ve jüri tarafından suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.