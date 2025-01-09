ABD'den akıl almaz açıklama: Sudan'daki soykırım, Gazze'deki Değil!

09 Ocak 2025 05:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 04:42

ABD yönetimi, on birlerce masumu katleden İsrail'i bir kere daha savundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Sudan​'da soykırım işlendiği sonucuna varan ABD​ yönetiminin Gazze konusundaki çifte standartına yönelik eleştirileri cevapladı.

Kirby, ABD yönetiminin dünkü açıklamasıyla Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Sudan'da soykırım suçu işlediği sonucuna vardıklarını ve HDK'nın "sistematik" ve "etnik köken" gözeterek saldırılar yapması nedeniyle bu sonuca emin bir şekilde ulaştıklarını vurguladı.

Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan Biden yönetiminin, Gazze​'deki olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna cevap veren Kirby, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediklerini belirtti.

Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan’da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.

KATİL İSRAİL ORDUSU SOYKIRIM İŞLEMİYOR İDDİASI

Kirby, Gazze'de devam eden soykırımı bu kategoride görmemelerini şu sözlerle meşrulaştırmaya çalıştı:

"Sudan'da olan, insanların etnik kökenleri veya inançları nedeniyle sistematik şekilde, doğrudan ve kasıtlı şekilde toplu olarak öldürülmesi, tecavüz, cinayet ve işkence gibi olayları içeriyor. Soykırımın tanımı tam da budur. Ancak Gazze’de gördüğümüz şey bu değil. İsrail ordusu her gün uyanıp, 'Hadi bugün bazı masum insanları öldürelim, çünkü onlar Filistinli.' demiyor."

Gazze'de çok fazla sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini sürekli olarak İsrail tarafına ilettiklerini kaydeden Kirby, "Gazze’deki sivil kayıplar konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini İsrail'deki muhataplarımıza her şekilde iletiyoruz. Bu kayıpların seviyesi kesinlikle kabul edilemez. Bu bir gerçek, ancak bu durumu soykırım olarak nitelendirmekle aynı şey değil." şeklinde konuştu.

UNICEF'TEN ACI TABLO

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü açıklayarak, yeni yılın Gazze'deki çocuklar için daha fazla ölüm ve acı getirdiğine işaret etti.

Açıklamada, 1 milyondan fazla çocuğun derme çatma çadırlarda yaşadığı ve 15 aylık süreçte çok sayıda ailenin yerinden edildiği Gazze’de çocukların aşırı risklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken, "26 Aralık’tan bu yana 8 yenidoğan ve bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, bu durum vücut sıcaklığını düzenleyemeyen küçük çocuklar için ciddi bir tehdit." uyarısı yapıldı.

Gazze’de insani durumun da kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, bölgeye giren yardım tırlarının sayısının temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunun altı çizildi.

GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 460 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.