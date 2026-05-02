ABD'den Almanya kararı: 5 bin asker geri çekilecek

İran ile savaşa giren ABD, Almanya ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. Pentagon, Almanya'da konuşlu 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığının (), 'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceği bildirildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı 'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini açıklamasının ardından bu kararın alındığını belirtti.
Bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceği ve sahadaki koşulların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
ABD ordusunun verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri bulunuyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran konusundaki açıklamalarına karşılık Trump, sosyal medya hesabından Merz'i eleştirdi.
Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyuran Parnell, bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtti. Parnell, söz konusu kararın, sahadaki koşulların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığını kaydetti.

ABD ordusunun verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri konuşlanmış durumda. Bu sayıyla Almanya, "Japonya'dan sonra ABD dışında en büyük 2. ABD askeri üssü" konumunda bulunuyor.

MERZ'İN AÇIKLAMASI VE TRUMP'IN TEPKİSİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti.

ABD PLANI OLMADAN GİRDİ

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

