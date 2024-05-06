ABD'den kritik ateşkes açıklaması: 6 haftalık istiyoruz

06 May 2024 21:50 - Güncelleme : 06 May 2024 21:59

İsrail'in Refah'a saldırı planları sonrası Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray ateşkes ile ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ''Gazze'ye insani yardımların artmasını talep ediyoruz. Taraflar arasında 6 haftalık ateşkes istiyoruz.'' ifadelerine yer verdi.