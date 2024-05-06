ABD'den kritik ateşkes açıklaması: 6 haftalık istiyoruz
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
06 May 2024 21:50 - Güncelleme : 06 May 2024 21:59
Son dakika haberi: ABD, Hamas'ın kabul ettiği ateşkesle ilgili açıklama yaptı.
İsrail'in Refah'a saldırı planları sonrası Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray ateşkes ile ilgili açıklama yaptı.
Beyaz Saray, ''Gazze'ye insani yardımların artmasını talep ediyoruz. Taraflar arasında 6 haftalık ateşkes istiyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: tgrthaber.com