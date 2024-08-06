ABD'den çarpıcı açıklama! "Orta Doğu'da bölgesel savaş ihtimali"

06 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:18

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısından sonra, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması, bölgedeki gerilimi artırmıştı. Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e misilleme tehdidinde bulunmuştu.

"BÖLGESEL SAVAŞIN YAKIN OLMADIĞINA İNANIYORUZ"

Bölgede gerilim sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Singh, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" söyledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Singh, bölgede tansiyonun düşmesi için en iyi yolun Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve "Amerikalı esirlerin evlerine dönmesi" olduğuna inandıklarını kaydetti.