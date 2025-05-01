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 | Berkay Alptekin

ABD’den Çin'e pozitif adım! Trump, gümrük vergisini masaya yatırmak istiyor

ABD, Çin ile yaşanan gümrük vergisi gerilimi sonrası pozitif anlamda bir adım attı. Çin devlet medyasının isimsiz kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ABD'nin yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapmak için birçok kanal aracılığıyla Çin’e ulaştı.

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ABD’den Çin'e pozitif adım! Trump, gümrük vergisini masaya yatırmak istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 14:32

ABD, Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşında pozitif bir adımda bulundu. Çin devlet medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmelerde bulunmak için birçok kanal aracılığıyla Çin’e ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti.

Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti.

Son olarak ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

ABD’den Çin'e pozitif adım! Trump, gümrük vergisini masaya yatırmak istiyor

TRUMP'A YALANLAMA

Trump, geçtiğimiz hafta cuma günü yaptığı açıklamada ise Çin ile gümrük vergisi anlaşmasına varmak üzere görüştüğünü ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini aradığını söylemişti.

Ancak Pekin, geçen hafta bu tür görüşmelerin yapıldığını defalarca yalanlamış ve Washington’u "kamuoyunu yanıltmakla" suçlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da dün, "Bildiğim kadarıyla Çin ile ABD arasında gümrük vergileri konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere yapılmamıştır" açıklamasında bulunmuştu.

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