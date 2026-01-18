Menü Kapat
ABD'den DEAŞ'a operasyon! El-Kaide bağlantılı terörist öldürüldü

ABD, 13 Aralık 2025'te 3 vatandaşının ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir misilleme operasyonu daha düzenledi. Operasyonda 13 Aralık'taki saldırısıyla bağlantılı El Kaide liderlerinden Bilal Hasan el-Casim öldürüldü.

ABD'den DEAŞ'a operasyon! El-Kaide bağlantılı terörist öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 16 Ocak’ta Suriye’nin kuzeybatısında DEAŞ'a yönelik düzenlediği bir hava saldırısında El-Kaide bağlantılı bir lideri öldürdü.

Bilal Hasan el-Casim isimli teröristin, saldırılar planlamış tecrübeli bir terörist lider olduğu ve geçen ay Palmira’da Amerikalı ve Suriyeli personelin öldürülmesi ve yaralanmasından sorumlu DEAŞ'lı silahlı saldırganla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, konuya ilişkin açıklamasında, “Üç Amerikalının ölümüne bağlantısı olan bir terörist unsurun etkisiz hale getirilmesi, kuvvetlerimize saldıran teröristlerin peşini bırakmayacağımızı göstermektedir. Amerikan vatandaşlarına ve askerlerimize yönelik saldırıları gerçekleştiren, planlayan ya da teşvik edenler için hiçbir yer güvenli değildir. Sizi bulacağız.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü DEAŞ, 13 Aralık 2025’te Suriye’nin Palmira kentinde düzenlediği saldırıda iki ABD askeri ile bir Amerikalı tercümanın ölümüne neden olmuştu.

CENTCOM, 13 Aralık’taki saldırıya yanıt olarak Suriye’de geniş çaplı operasyonlar başlatmıştı. “Şahin Gözü” adı verilen bu operasyon kapsamında, ABD ve müttefik güçler DEAŞ’a ait 100’den fazla altyapı ve silah hedefini, 200’ün üzerinde hassas mühimmatla vurdu.

Ayrıca, ABD ve koalisyon güçlerinin son bir yıl içinde Suriye genelinde 300’den fazla DEAŞ mensubunu yakaladığı, 20’den fazlasını ise öldürdüğü; bu şekilde ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

