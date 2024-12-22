ABD'den 'dost ateşi vakası'! Kendi elleriyle kendi savaş uçağını düşürdü

22 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:35

ABD, Kızıldeniz'de uçak gemisinde yürütülen operasyon sırasında kendi savaş uçağını düşürdü. 'Yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen F/A-18 tipi savaş uçağındaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirildi.

ABD, Kızıldeniz'de bulunan kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü ifade belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde yürütülen operasyon sırasında "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" tipi savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" kaydedildi.

"DOST ATEŞİ VAKASI"

Uçakta bulunan iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.