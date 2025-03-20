ABD'den İBB operasyonu ve İmamoğlu için ilk açıklama! Bakanlık sözcüsü konuştu

Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör ve yolsuzluk soruşturması hakkında ABD'den ilk açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce yaptı. Olayı Türkiye'nin iç meselesi olarak nitelendiren Bruce "Yorum yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasının dünya genelindeki yankıları sürüyor. Dün başlatılan ve 100'e yakın şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin ABD'den de açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu 'yolsuzluk' ve 'teröre yardım etme' soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir" sorusuna yanıt verdi.

BRUCE'TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

"Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç işleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz" diye söze başlayan Bruce şu ifadeleri kullandı: Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece, tüm vatandaşlarının haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmelerini beklediğimizi hatırlatırız. Bu zaten çok açık ama tekrar etmek iyidir."

AB'DEN DE YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da soruşturmaya ilişkin bu sabah saatlerinde ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bu yılın başından bu yana seçilmiş yetkililer, siyasi aktivistler, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri, gazeteciler ve diğer kişilere yönelik tutuklama ve suçlamalar, Türkiye'nin köklü demokrasi geleneğine bağlılığına ilişkin soru işaretleri doğurmaktadır. AB, Türk makamlarını tam şeffaflık sağlamaya ve hukukun gerektirdiği süreci takip etmeye çağırır. AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi'nin uzun süredir üyesi olan Türkiye'den, en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları hayata geçirmesi beklenmektedir.

Temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygı, AB'ye katılım süreci açısından esastır ve AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir."