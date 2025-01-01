ABD'den iki ülkeye seçimlere müdahale suçlaması! Yaptırım kararı alındı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

01 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:16

ABD, 2024 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerine İran ve Rusya bağlantılı kişilerin müdahil olduğunu öne sürdü. Her iki ülkeyi de suçlayan ABD, yaptırım kararı aldı.

ABD, Rusya ve İran bağlantılı bazı kişi ve gruplara 2024 seçimlerine müdahil oldukları iddiasıyla yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi" ile Moskova merkezli "Jeopolitik Uzmanlık Merkezi" ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı bildirildi. ''KÖTÜ NİYETLİ AKTÖR VE FAALİYETLERİ'' Söz konusu kişi ve grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları iddia edilen açıklamada, ABD'nin, seçim süreçlerine müdahil olan "kötü niyetli aktör ve faaliyetleri" yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi. İlgili Haberler 2024 yılından 2025 yılına devredenler! Yeni yılda Türkiye'de ve dünyada yaşanması beklenen gelişmeler Son dakika | ABD'de katliam! Önce kamyonla daldı, sonra ateş açtı: Ölü ve yaralılar var