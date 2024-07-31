ABD'den Irak'a İHA'lı saldırı: 1'i komutan 4 ölü

31 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:43

ABD Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı el-Cezire Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'deki 47'nci Tugayı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının dün yerel saatle 22.00'de düzenlendiği belirtilen açıklamada, “ABD kuvvetleri, koruma ile güvenliği sağlama gibi ulusal ve ahlaki görevlerini yerine getiren Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlemesi düşmanca yaklaşımının hala devam ettiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

ABD'Lİ SAVUNMA YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD'li bir savunma yetkilisi söz konusu saldırıya dair yaptığı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu insansız hava araçlarını ABD ve Koalisyon Güçleri için tehdit oluşturduğunu değerlendirdi. Bu eylem, ABD'nin personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadelerini kullandı.

"GEREKÇESİ BULUNMAYAN, SORUMSUZCA BİR SALDIRI"

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon Güçleri, sınır ötesinden gelen savaş uçaklarıyla korkunç bir saldırı düzenleyerek, Babil'in güneyindeki Irak güvenlik birimlerine ait mevzileri (Haşdi Şabi) hedef aldı." dedi.

Resul, Haşdi Şabi milislerinden ölen ve yaralananların olduğu saldırıyı, "gerekçesi bulunmayan, sorumsuzca bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"Bu tür ihlaller tehlikelidir, Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye yönelik ortak güvenlik çalışmalarına yönelik tüm çabaları ve mekanizmaları büyük ölçüde baltalayacak." diyen Resul, şunları kaydetti:

"Bu (saldırı), aynı zamanda Irak'ı ve tüm bölgeyi çatışmalara, savaşlara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyecek. Bu vahşi saldırının ardından ortaya çıkacak sonuçlardan tamamen uluslararası koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleye yönelik olan uluslararası koalisyon, Irak'ta belirli bir görev, belirli bir misyon ve üzerinde anlaşmaya varılan ortak bir düşman çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Bu saldırı, söz konusu misyonun tehlikeli bir ihlalidir ve Irak, toprakları üzerindeki güvenliğini ve egemenliğini teyit etmek ve korumak için uygun yasal ve diplomatik önlemleri alacak."