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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD’den İran'a bir yaptırım daha: Çok sayıda kişi ve kuruluş listede!

ABD, İran'la ilgili yeni yaptırım paketi hazırladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı alındığını bildirdi. Listedeki 2 ülke detayı da dikkat çekti...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 19:10

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.
ABD ve İran arasında yaptırım krizine bir yenisi daha eklendi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi.

ABD’den İran'a bir yaptırım daha: Çok sayıda kişi ve kuruluş listede!

Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong’daki bazı kuruluşları da kapsıyor.

İRAN, İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARINI KINADI

Öte yandan İran, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in, Suriye topraklarına saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savunma merkezleri ve altyapılara yönelik İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ilkelerinin ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, "Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik askeri saldırıları, bu İslam ülkesini yok etmek ve zayıflatmak amacıyla Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığın açık bir örneği ve bu rejimin tehlikeli ve hukuka aykırı doğasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Suriye'deki işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirten Bekayi, İsrail'in bölgedeki saldırganlığından başta ABD olmak üzere Tel Aviv'in Batılı destekçilerinin sorumlu olduğunu kaydetti.

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