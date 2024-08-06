ABD'den İran'a karşı hamle: Fırat nehrinin kıyısına 700 terörist sevk etti

06 Ağustos 2024 07:44 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 07:56

Pezeşkiyan Şoygu ile görüştü: İran ve Rusya arasında stratejik ortaklık!

Pezeşkiyan Şoygu ile görüştü: İran ve Rusya arasında stratejik ortaklık!

Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'daki suikastın ardından bölgede tansiyon giderek artıyor. İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditlerinin ardından, İsrail'i her türlü tehdide karşı koruyacağını belirten ABD'den yeni bir hamle geldi.

ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak’tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.