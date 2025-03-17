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 | Berrak Arican

ABD'den İran'a operasyona yeşil ışık! Saldırılar Husileri vazgeçirmedi Trump istediğini henüz alamadı

ABD Başkanı Donald Trump, Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef alan Yemen'deki İran destekli Husileri durdurmak için verdiği askeri emirle henüz istediği sonuca ulaşamadı. Husiler, saldırılara misillemeyle karşılık verdi. İran ise ABD'nin tehditleri karşısında boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ise İran'a karşı askeri operasyona yeşil ışık yaktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 11:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve yeniden gelmesinin ardından ilk askeri emri Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef alan Yemen'deki Husiler oldu. Trump, Husilerin saldırılarını durdurmamaları durumunda 'ölümcül güç kullanmaya' devam edeceklerini söyledi. ABD saldırılarıyla Yemen'de en az 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Husiler, can kayıplarına rağmen Trump'ın isteğini yerine getirmeyeceklerini misilleme saldırılarıyla gösterdi. Ayrıca Husiler, Gazze ablukası kaldırılana kadar deniz operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

İRAN'A OPERASYON MASADA

ABD ve İran arasında ise gerilim yükseliyor. İran'ın Husilere verdiği desteği kesmemesi durumunda ''Nazik olmayacağız'' diyen Trump olumlu bir karşılık alamadı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ise İran'a karşı askeri operasyonun masada olduğunu söyledi. ABC'ye konuşan Waltz, İran'ın nükleer silahlanmayı bırakmaması durumunda bir dizi ciddi sonuçla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

HUSİLERE KARŞI SALDIRILAR DEVAM EDECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti. Hegseth, “Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

İRAN'A BİR UYARI DAHA

Hegseth, ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur” dedi.

HUSİLERDEN MİSİLLEME SALDIRILARI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına cevap olarak ve Bedir Gazvesi’nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam’ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

Yemen’e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

YEMEN'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

Açıklamada, ABD'nin saldırısı ve başkent Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken, saldırılar, "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Yemen'deki Husileri İran mı destekliyor?
Kurucusu Husi'nin adına nispeten "Husiler" olarak anılan Ensarullah Cemaatinin en bariz ve önemli destekçisi İran olarak biliniyor. İran tarafından mali ve askeri olarak desteklenen Husiler, 2004'ten 2010'a kadar hükümet güçleriyle savaşırken, Arap Baharı'nın en önemli ülkelerinden biri olan Yemen'de Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2012'de devrilmesinin ardından ülkedeki nüfuzunu güçlendirmeyi başardı. Uzun süren halk hareketi sonrası Yemen'de bir türlü istikrar sağlanamaması sonucu bir hükümet krizi oluşmuş, Husiler de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmişti.
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ETİKETLER
#abd
#sağlık bakanlığı
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#nükleer silahlar
#donald-trump
#Askeri Operasyon
#Yemen Savaşı
#Dünya
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