ABD'den İran'a yeni yaptırım kararları

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırım kararları duyuruldu.
Açıklamada, İran'ın "ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan" 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" kaydedildi.