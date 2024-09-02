ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

02 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:54

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İsrail'in Gazze'de sivil katliamı 332 gündür devam ederken Hamas, ortada bir müzakere olmadığını, esir takası için ise İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu'nun cevabının beklendiğini açıkladı. Ateşkes müzakeresine dair ise ABD'den gelen bir iddia dikkat çekti.

ABD medyasından Washington Post (WP) gazetesine konuşan, adını açıklamayan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin devam eden müzakerelerde "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını öne sürdü.

SAVAŞ DEVAM EDERSE ABD ARADAN ÇEKİLECEK

Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret eden yetkililerden biri, "Bunu müzakere etmeye devam edemezsiniz. Bu sürecin bir noktada sonlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.

HAMAS: GAZZE'DEN ÇEKİLME YOKSA ANLAŞMA YOK

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hayye, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız." dedi.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecekleri ısrarını dillendirdiğini hatırlatan Hayye, "Ben de net olarak diyorum ki; Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme olmadığı sürece anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

''NETANYAHU SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR''

Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini dile getiren Hayye, çünkü mutabakata varmanın bir bedeli olacağı ve Netanyahu'nun da bedel ödemek istemediğini belirtti.

Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü." diye konuştu.