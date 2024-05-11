ABD'den İsrail'e doğrudan saldırı mühimmatı

11 May 2024 17:09 - Güncelleme : 11 May 2024 17:09

İsrail saldırılarında biri gazeteci çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İsrail saldırılarında biri gazeteci çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İsrail, Filistin'de Refah'a saldırarak Hamas'ın istediği ateşkesi reddetti. Rusya karşısında Ukrayna'ya silah yardımı yapan ABD, İsrail'e yardımı kesmeyeceğini açıkladı. ABD'de üst düzey görev yapmış eski federal hükümet yetkilileri, ülkelerinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterip verilen silahların yasal sınırları aştığını duyurmuştu.

ABD, sivilleri hedef alan İsrail'e tekrar silah yardımında bulunacağını bildirdi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch konuya ilişkin konuştu.

DOĞRUDAN SALDIRI MÜHİMMATLARI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch şu ifadeleri kullandı:

İsrail'e, sersem bombaları hassas silahlara dönüştüren ortak doğrudan saldırı mühimmatları (JDAMS) ve tank mermileri, havan topları ve zırhlı taktik araçlar da dahil olmak üzere çok çeşitli askeri teçhizat göndermeye devam edeceğiz.

''ABD'NİN GÜVENİLİRLİĞİ ZAYIFLADI''

Uluslararası Kriz Grubu'nun (Crisis Group) kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane ise Washington'un Ukrayna'dan Sudan'a kadar diğer çatışma bölgelerindeki "hak ihlallerini" kınadığını hatırlattı ve ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam eden desteğinin "uluslararası ceza adaleti çabalarını ve hesap verebilirliği teşvik etmeye çalışırken ABD'nin güvenilirliğini zayıflattığını" vurguladı.