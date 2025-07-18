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 | Murat Makas

ABD'den İsrail'e vize tepkisi

İsrail ve ABD arasında çalışanlara vize verilmesi sürecinde adeta kriz çıktı. İsrail'in Hristiyan kuruluşlara zorluk çıkardığı bu sebeple ABD'nin de aynı şekilde karşılık vereceği belirtiliyor.

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ABD'den İsrail'e vize tepkisi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:06

Orta Doğu sürecinde askeri ve ekonomik alanda ’e destek veren yönetimi konusunda tavrını ortaya koydu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Hristiyan kuruluşlara ve onların çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkardığı ve sorunun çözülmemesi halinde ABD Büyükelçiliğinin de İsrailli turistlere vize almasını zorlaştıracağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

ABD'den İsrail'e vize tepkisi

YABANCI ÇALIŞANLARA VİZE ZORLUĞU

Yerel basında çıkan haberde, Büyükelçi Huckabee'nin vize sorunu nedeniyle İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e mektup gönderdiği belirtildi. Mektupta Huckabee'nin İsrail'in Hristiyan kuruluşlara ve onların yabancı çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkardığını dile getirdiği ifade edildi.

İSRAİL'E TEHDİT

Sorunun çözülmesi çağrısı yapan Huckabee'nin aksi halde, İsrail'in artık "Hristiyan grupları istemediğini" kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunduğu kaydedildi. Huckabee'nin soruna çözüm bulunmaması halinde, ABD vizesi almak isteyen İsrailli turistlere zorluk çıkarılması talimatı vereceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

ABD'den İsrail'e vize tepkisi

MEKTUBUN KOPYASI GÖNDERİLDİ

İsrail İçişleri Bakanlığının Tel Aviv ile uzun süreli bağları bulunan bazı Evanjelik Hristiyan örgütlerine yönelik soruşturma başlattığına işaret eden Huckabee'nin mektubun bir kopyasını da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'da gönderdiği belirtildi.

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#İsrail
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#kriz
#Abd
#Hristiyanlar
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