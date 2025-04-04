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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD’den İsrail’e yeni destek: 20 binden fazla gönderilecek!

ABD'den İsrail’e 20 binden fazla tüfeğin gönderilmesi kararı çıktı. Reuters'ın elde ettiği bir belgeye göre, Dışişleri Bakanlığı bu 24 milyon dolarlık yardım için 6 Mart'ta Kongre'ye bir bildirimde bulundu. Bildirimde, silahların nihai kullanıcısının İsrail Ulusal Polisi olacağı belirtildi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 19:26

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetimi, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail’e gönderilmesi kararını verdi. Kongreye gönderilen 6 Mart tarihli belgede, ABD hükümetinin bu kararı alırken "siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları" göz önünde bulundurduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, yönetimin silahların kullanımı konusunda İsrail'den herhangi bir güvence isteyip istemediği yönündeki sorulara yanıt vermedi.

Trump’ın İsrail’e askeri desteği devam ediyor. Reuters tarafından görülen bir belgeye ve konuya aşina bir kaynağa göre, Dışişleri Bakanlığı 24 milyon dolarlık yardım için 6 Mart'ta Kongre'ye bir bildirim gönderdi ve son kullanıcının İsrail Ulusal Polisi olacağı belirtildi.

ABD’den İsrail’e yeni destek: 20 binden fazla gönderilecek!

BİDEN, SİLAH SATIŞINI ERTELEMİŞTİ

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilere ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı. Biden, Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin eline geçebileceği endişesiyle silah satışını ertelemişti. Trump ise, göreve gelmesinin ardından Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliğe zarar veren fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnamesini geri çekmişti.

IDF: KARA OPERASYONUNU GENİŞLETİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarını genişlettiğini ve birliklerin Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdiğini açıkladı. İsrail, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün yaptığı açıklamada Gazze'de operasyonun genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söylemişti.

ABD’den İsrail’e yeni destek: 20 binden fazla gönderilecek!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarının genişletildiğini ve İsrailli birliklerin Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdiğini bildirdi. Açıklamada, operasyonların İsrail'in Gazze sınırı boyunca uzanan tampon bölgesini genişletmeyi amaçladığı kaydedildi.

"HAMAS'A AİT KOMUTA MERKEZİ YOK EDİLDİ"

IDF, Hamas'a ait bir komuta merkezi de dahil olmak üzere altyapıyı tahrip ettiğini açıkladı. Şucaiyye için tahliye uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada sivillerin güvenlikleri için bölgeyi tahliye etmelerinin sağlandığı aktarıldı.

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DONALD TRUMP KİMDİR
Donald John Trump, 20 Ocak 2025'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak görev yapan Amerikalı siyasetçi, medya kişiliği ve iş adamıdır. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Trump, daha önce 2017'den 2021'e kadar 45. başkan olarak görev yapmıştı.
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