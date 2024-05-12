ABD’den İsrail’e yeni Refah tepkisi: Güvenilir plan yok!

12 May 2024 20:30 - Güncelleme : 12 May 2024 20:37

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını söyledi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırılarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını belirtti.

BOMBA SEVKİYATI DURDURULDU

Blinken, ABD’nin İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ve söz konusu sevkiyatın askıya alınan tek sevkiyat olduğunu kaydetti.

“NET VE İNANDIRICI PLAN YOK”

Blinken, Biden'ın İsrail'e Refah'a bu büyük askeri operasyonu başlatması halinde ABD’nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve silah tedarik etmeyeceği bazı silah sistemleri olduğunu açıkça belirttiğini söyledi. Blinken, "Bu sistemlerin kullanım şekline ilişkin gerçek endişelerimiz var. İsrail'in sivilleri korumak için net ve inandırıcı bir planı olması gerekiyor ki, biz bunu henüz görmedik" dedi.

Öte yandan Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Hamas'ın, elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceği" yönündeki açıklamalarını, Mısır'ın başkenti Kahire'deki son müzakere turunda alınan sonuçlardan geri adım atmak olarak değerlendirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Biden'ın tutumu kınandı ve bu tutumun, ABD'nin, "Nazist" hükümetin suç politikalarından yana tavır aldığını ve soykırıma siyasi kılıf ve askeri destek vermeye devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Biden'ın açıklamalarının, ABD'nin bilgisi dahilinde, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi onayladığı son müzakere turunun sonuçlarından geri adım atılması anlamına geldiği kaydedildi. Hamas'ın, her müzakere turunda bir anlaşmaya varılması adına gereken esnekliği gösterdiği ve son öneriyi de onayladığı ancak "terörist" Binyamin Netanyahu ile hükümetinin, Refah, Cibaliya ve Gazze kentlerine saldırarak bu süreci baltalamaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde işlediği katliamlarda yaşanan artışın, Netanyahu'nun, Gazze'de soykırımı sürdürme çabasının ve İsrailli esirlerin hayatına kayıtsızlığının kanıtı olduğu dile getirildi.