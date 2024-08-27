ABD'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog planına tepki

27 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:59

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Mülteci kampına bomba yağdırdılar: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Mülteci kampına bomba yağdırdılar: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa etmek istediklerine yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

Ben Gvir'in bu sözlerine tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir” ifadeleriyle Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki skandal planına tepki geldi.

"PROVOKASYONLAR SADECE GERİLİMİ TIRMANDIRIR"

Dikkatlerin, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının oluşturulmasına odaklanılması gerektiğini belirten bakanlık sözcüsü, Ben-Gvir'in sözlerini provokasyon olarak değerlendirdi ve "Provokasyonlar sadece gerilimi tırmandırır" ifadesini kullandı.

ABD'nin tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren bakanlık sözcüsü, ülkesinin İsrail'in güvenliğine zarar veren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasıyla çelişen tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi.

AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR NE SÖYLEMİŞTİ?

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.